Fallece Beisbolista Reyes Moronta, a Unos Días de Causar Baja en la LMB

El mundo del beisbol se vistió de luto luego de darse a conocer el fallecimiento del pitcher dominicano Reyes Moronta, exjugador de las Grandes Ligas de la MLB, y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), a los 31 años.

De acuerdo con reportes de la prensa de República Dominicana, el lanzador habría muerto en un accidente de tránsito en su país, a bordo de una motocicleta. Moronta había regresado a su lugar de origen pocos días después de haber sido cortado por los Bravos de León.

La última vez que el pitcher vio acción fue el pasado 24 de julio y, un día después, fue dado de baja para regresar a su país e integrarse a las Águilas Cibaeñas con quienes ya había llegado a un acuerdo.

Reyes Moronta llegó al beisbol de las Grandes Ligas a los 17 años cuando firmó un contrato con los san Francisco Giants en 2017. También jugó para Dodgers, Diamondbacks y Angels.

We are deeply saddened by the sudden passing of Reyes Moronta, who pitched for the Giants, Dodgers, Diamondbacks and Angels over six seasons. He was 31. pic.twitter.com/GGV5Vv00xn