Tigres vs Toluca: Historial en Liguilla, Antecedentes y Cómo Llegan a la Final de Liga MX 2025

El enfrentamiento de Tigres vs Toluca definirá al nuevo campeón del futbol mexicano. La gran final de la Liga MX arranca este jueves 11 de diciembre con el partido de ida, el cual se disputará en la cancha del Estadio Universitario. Estos dos equipos fueron los mejores a lo largo de la fase regular del Torneo Apertura 2025 y solamente los separó un punto, pues los Diablos fueron los líderes de la tabla con 37 unidades.

Sin embargo, Tigres ya sabe lo que es derrotar a Toluca en el presente certamen pues en la Jornada 3 los vencieron por marcador de 3-4 en el Nemesio Diez, siendo ese el único partido que el cuadro escarlata perdió como local en la fase regular. Es por eso que se prevé una final muy pareja entre ambos, aunque el historial en liguillas favorece claramente a uno de los dos clubes.

Historial en Liguilla entre Tigres y Toluca

Previo a este nuevo enfrentamiento, Tigres y Toluca se han visto las caras un total de siete ocasiones, pero esta será la primera que lo hagan en la disputa directa por el título. De esos siete cruces anteriores, los felinos han salido victoriosos seis veces por únicamente una de los Diablos. Sin embargo, la última ocasión que se vieron las caras en Liguilla fue el torneo anterior, en el que Toluca rompió la hegemonía de Tigres y los eliminó en semifinales.

Aquí te dejamos todas las veces que estos dos equipos se enfrentaron en una serie de Liguilla. Los resultados muestran el marcador global de esa eliminatoria.

Cuartos de final - Clausura 2003 - Tigres 4-3 Toluca

Semifinales - Apertura 2003 - Tigres 2-1 Toluca

Semifinales - Apertura 2014 - Tigres 0-0 Toluca

Semifinales - Apertura 2015 - Toluca 0-2 Tigres

Repechaje - Guardianes 2020 - Tigres 2-1 Toluca

Cuartos de final - Clausura 2023 - Toluca 4-5 Tigres

Semifinales - Clausura 2025 - Toluca 4-1 Tigres

