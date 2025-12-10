¿Dónde Seguir el Tigres vs Toluca En Vivo? Partido de Ida de la Final de Liga MX 2025

El partido de Tigres vs Toluca de este jueves 11 de diciembre, marca el arranque de la gran final de la Liga MX. El juego de ida se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en Nuevo León, en donde la afición felina será testigo de los primeros 90 minutos de la serie que definirá al campeón del Torneo Apertura 2025.

Tigres llega a la gran final tras haber eliminado a Cruz Azul en la ronda anterior. Los pupilos de Guido Pizarro igualaron 2-2 con el conjunto celeste, pero lograron avanzar gracias a que durante la fase regular del certamen, terminaron en mejor posición de la tabla. Por su parte, Toluca dejó en el camino a los Rayados de Monterrey por el mismo criterio de desempate, ya que esa eliminatoria finalizó 3-3.

¿Dónde seguir en vivo el partido de ida de la final de Liga MX?

El juego de ida de la gran final de la Liga MX, el partido de Tigres vs Toluca, podrás seguirlo en vivo a través de nuestro LiveBlog, en donde te contaremos el minuto a minuto para que no te pierdas un sólo detalle de este importante compromiso. La cita para el comienzo de este duelo es a las 20:00 horas de este jueves 11 de diciembre, tiempo del centro de México.

Recordemos que para la final del futbol mexicano, a diferencia de lo que sucede en otras instancias de la Liguilla, no hay criterios de desempate. En caso de que la eliminatoria termine igualada, la final se definiría en tiempo extra o, de ser necesario, en la tanda de penales.

Tigres será local en el partido de ida, por lo que el partido de vuelta se jugará en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde Toluca podría coronarse bicampeón del futbol mexicano delante de su afición. Ese compromiso lo podrás seguir totalmente en vivo a través de la señal del Canal 5, así como por la plataforma de ViX.

