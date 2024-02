Travis Kelce 'Disfruta' de los 'Beneficios' por su Relación con Taylor Swift

En la antesala de su cuarto Super Bowl, la figura de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, dijo que está disfrutando de ser un foco de atención global por su relación con la superestrella del pop Taylor Swift.

La notoriedad del 'tight end', de 34 años, se ha disparado en los últimos meses brindándole tantos espacios en las noticias de espectáculos como en las deportivas.

Desde Las Vegas (Nevada), donde sus Chiefs tratarán el domingo de revalidar el título de la NFL frente a los San Francisco 49ers, Kelce aseguró sentirse cómodo con su nueva situación:

"Creo que es justo", afirmó el jugador el miércoles. "Todo el mundo se divierte con ello, y no es como si ustedes estuvieran aquí atacándome a diestra y siniestra". Y recalcó lo siguiente:

Todo el mundo se lo está pasando bien con ello, así que ¿cómo podría estar molesto?

Aún así, Kelce admitió que todavía se está adaptando a los reflectores:

Ser famoso en todo el mundo es muy diferente a ser famoso en Kansas City

El Super Bowl podría ofrecer un nuevo episodio de este mediático romance en el caso de que Swift, que el domingo recibió su cuarto Grammy al mejor álbum del año, vuele a tiempo a Las Vegas tras el concierto que debe ofrecer el sábado en Japón.

Este idilio ha sido objeto de teorías conspirativas en Estados Unidos por parte de personalidades derechistas que afirman que se trata de una relación falsa que pretende influir en las elecciones presidenciales de noviembre a favor del demócrata Joe Biden.

Ante la prensa, el experimentado Kelce recalcó que todo el revuelo en torno a su vida personal no le afectará en la misión de ganar el Super Bowl y establecer la dinastía de los Chiefs con un tercer título desde 2020.

"Tres es un número de la suerte", afirmó. "Tres es cuando te solidificas como una dinastía".

Travis Kelce: "El Super Bowl es una experiencia divertida y salvaje"

Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, aseguró este jueves que "hay cosas del Súper Bowl por las que no te puedes entrenar" y que eso lo convierte en una experiencia "divertida y salvaje", en una rueda de prensa organizada en Las Vegas a cuatro días de la disputa de la gran final de la NFL contra los San Francisco 49ers.



"Tienes que estar preparado para el desafío, superar las adversidades, acabar de la forma correcta. Hay cosas del Súper Bowl por las que no te puedes entrenar, pero cuentas con compañeros que te ayudan, no estás sólo. Es divertido y salvaje", dijo Kelce.



El ala cerrada fue uno de los grandes protagonistas del camino de los Chiefs hacia el Súper Bowl, en el que pelearán por su tercer título desde 2020.



Kelce consideró que debe su éxito a su comunidad de Ohio, donde nació, a su colegio y a la educación que recibió: "Quiero compartir esa misma forma de vivir con la gente".



Dedicó unos sentidos elogios al 'quarterback' de los Chiefs, Patrick Mahomes, un jugador que le impacta por su profesionalidad y liderazgo.



"Estoy más impresionado por su profesionalidad, rapidez en la toma de decisiones. A veces como líder, si ves que tus compañeros van sobrados tienes que hacerles concentrar, en otros casos si ves que tienen pocas energías tienes que motivarles", dijo.



Manifestó su aprecio por el técnico Andy Reid y consideró que es en estos momentos de la temporada cuando se recogen los frutos del esfuerzo realizado en las intensas pretemporadas que organiza su entrenador.



Además de sus éxitos deportivos, Kelce se convirtió este año en un icono global por su relación con la cantante Taylor Swift.



Cuestionado sobre las razones de la popularidad que están teniendo como parejas, Kelce consideró que se debe a los valores que representan.



"Los valores que representamos, quienes somos como personas, nos gusta iluminar a la gente que nos apoya", afirmó.



Con información de AFP Y EFE

