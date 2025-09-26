Video: Así se Vio Cómo Skater Rompe Récord desde Altura de casi 90 Metros

Sandro Dias, leyenda brasileña del skate, rompió un Récord Guinness al saltar desde una altura de casi 90 metros, en una rampa colocada en la fachada de un edificio de 22 niveles en Porto Alegre, Brasil.

Usuarios de redes sociales y el equipo de N+ compartieron videos de cómo la estrella del skate impone el nuevo récord de velocidad y altura.

Sandro Días saltó desde la llamada "rampa de skate definitiva", una estructura de de 88.91 de altura, casi vertical. Previamente Dias realizó practicas de caídas de 55 metros y poco a poco fue aumentando la altura, hasta que logró hoy la hazaña.

El deportista extemo alcanzó una velocidad de 103.8 km/h, comparada con la de los autos que circulan por carretera.

De acuerco con Guinness World Records, Dias logró "la caída más alta en un quarter pipe temporal" y "la velocidad más rápida en un quarter pipe temporal".

Para dicha y extrema aventura, Sandro Dias utilizó una patineta estándar y ropa especial, para garantizar su seguridad.

¿Quién es Sandro Dias?

Sandro Dias es la leyenda brasileña del skateboarding, tiene 50 años y es seis veces campeón del mundo de vert.

De acuerdo con su patrocinador, el skate es conocido como el "Rey del 540" por su truco característico, cabe recordar que Dias fue el primer brasileño en aterrizar un 900 y el primero del mundo en hacerlo durante una competencia.

En 2019, descendió patinando una estructura de 30 m de altura en el puente de Estaiadinha, en Sao Paulo.

