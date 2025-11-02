Altas Tasas de Interés en EUA Pudieron Causar Recesión Inmobiliaria, Revela Scott Bessent
N+
Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en especial la del sector vivienda.
COMPARTE:
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que algunas partes de la economía estadounidense, en particular el sector de la vivienda, podrían estar ya en recesión debido a las elevadas tasas de interés, dijo reiterando su llamamiento a la Reserva Federal para que acelere los recortes de tipos.
Noticia relacionada: Dan a Conocer Lista de Lesionados tras Incendio en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora
"Creo que estamos en buena forma, pero creo que hay sectores de la economía que están en recesión", dijo Bessent en el programa "State of the Union" de CNN.
"Y la Fed ha causado muchos problemas de distribución con sus políticas", acusó el secretario.
Bessent apuntó que aunque la economía estadounidense en general sigue siendo sólida, las elevadas tasas hipotecarias siguen obstaculizando el mercado inmobiliario.
Sobre la vivienda, dijo, que se encuentra efectivamente en una recesión que está afectando más a los consumidores de gama baja, porque tienen deudas, no activos.
Historias relacionadas:
- ¿Cómo Tramitar la Licencia Permanente CDMX en 2025? Requisitos y Costos
- ¿Qué Necesito para Solicitar 75% de Descuento en Pago del Crédito Infonavit en 2025? Requisitos
- Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles
CH