AMLO Considera que Impugnar Fondo de Pensiones es ‘Oponerse por Oponerse’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es en beneficio de los trabajadores, por lo cual consideró que la impugnación a la reforma en la materia que presentaron diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una acción de “oponerse por oponerse”.

Durante su conferencia de prensa mañanera hoy, 29 de mayo de 2024, el mandatario nacional también presentó una lista de los primeros beneficiados del Fondo de Pensiones, que comenzarían a cobrar el próximo 1 de julio con una compensación a su pensión.

“Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse”, expresó tras mostrar la tabla.

Noticia relacionada: Fondo de Pensiones del Bienestar Duraría entre 8 y 10 Años: Hacienda

Después de explicar nuevamente cómo se conformará el Fondo de Pensiones, López Obrador comentó que la sorpresa fue que ayer los opositores acudieron a la Corte para pedir que se declare inconstitucional.

Yo no sé, de veras, no los entiendo, porque a ver, dicen: ‘se van a robar las Afores, te van a dejar sin pensiones’, pero además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores; es pensión para pensión.

Agregó que si el dinero se utilizara para construir una autopista, un tren o inclusive un hospital, podrían decir “por qué usas mi dinero de mis pensiones para esto”, pero reiteró que es para los trabajadores.

Video: ¿Cómo Operará el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

“Son capaces de todo”, expresa AMLO sobre SCJN

Por otra parte, al ser cuestionado si considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría echar abajo la reforma, señaló que sus integrantes “son capaces de todo”, aunque cuestionó: “qué tal que yo me equivoque”.

Son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia ahí, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México.

“Pero bueno, y qué tal que yo me equivoque y me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’, me gustaría”, añadió.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb