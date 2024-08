AMLO Explica Por Qué ’No Nos Afectan Tanto’ las Caídas de Bolsas en Mercados del Mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso hoy 5 de agosto de 2024 por qué en México "no nos afecta tanto" la caída de las bolsas en los mercados mundiales, lo cual ha desatado un temor ante un posible lunes negro.

Los mercados bursátiles en el mundo han registrado estrepitosas caídas este lunes, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores y el Wall Street.

Noticia relacionada: ¿Qué Es el Lunes Negro? Bolsas de Valores del Mundo Amanecen con Pérdidas por Esta Razón

AMLO asegura que México "puede resistir"

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador explicó que México puede resistir el impacto de las caídas de las bolsas y expuso dos motivos por lo cuales "no nos afecta tanto".

El Presidente reconoció que existe inestabilidad financiera, y ello llevó al peso a los 19.70 pesos, aunque después expuso que ya había bajado a 19.55 unidades por dólar.

A finales de la semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos, estaban en 3.9, subieron a 4.5. y esto puso nerviosos a los mercados financieros.

El mandatario federal reconoció que ello "afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países, en el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos, 19.18 por dólar, esto no había pasado".

Video: Así el Precio del Dólar Hoy Lunes 5 de Agosto de 2024

Además, dijo que dicha incertidumbre genera un impacto mundial, pero insistió en que México tiene "un margen de protección, no nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes", y expuso dos puntos por los cuales nuestro país "puede resistir".

Tenemos reservas suficientes, récord, del Banco de México En todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció

Desde luego, somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta en todo el mundo, en Japón, en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más.

Noticia relacionada: Dólar Rebasa los 20 Pesos por Primera Vez Desde 2022

Por último, destacó que durante el sexenio que encabeza "no nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, en todos esos gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa".

Lo único que no me gusta es lo de lunes negro, ¿por qué no de otro color?, lunes blanco.

Historias recomendadas: