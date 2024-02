Así puedes ahorrar dinero aunque ganes 6 mil pesos o menos

Foto: Pixabay

Claves para ahorrar dinero

Conserva el cambio

Elimina gastos hormiga

Regla de las 24 horas

Prioriza el ahorro

puede ser una tarea complicada si no se tiene un método establecido para llevar a cabo dicha tarea. De igual manera, es común que la mayoría de las personas tengan la idea de que por percibir un salario bajo no tienen la oportunidad de guardar dinero.Una de las principales claves en los métodos de ahorro es el tiempo y la constancia; sin embargo, algunos piden cantidades elevadas de inversión las cuales algunas personas no tienen a la mano.Por ello, aquí te damos; toma nota y aprovéchalo para iniciar el año de la mejor manera posible.Esta es una de las principales fugas de dinero que existen. Aunque te sobren 5 o 20 pesos, lo importante es que los guardes en una pequeña alcancía: conforme pase el tiempo, verás el ahorro que habrás construído.¿Eres de las personas que siempre compra el café matutino? Aunque a primera vista no parezca un gasto fuerte, a la larga se convertirán en miles de pesos.Antes de realizar cualquier compra, ponte a pensar si realmente es una prioridad en tu vida de la siguiente manera: espera 24 horas antes de hacer el pago y si todavía lo necesitas, haz la compra.Aprovecha las distintas herramientas que tienes a la mano hoy en día para fomentar el hábito del ahorro. De esta manera, podrás ver como aumenta tu 'guardadito'.https://youtu.be/hHbnSs9tZyk