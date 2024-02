¿Qué es la orden de pago?

NIP personal

Credencial de elector

¿Cómo saco una cita para solicitar la orden de pago para la Beca Benito Juárez?

Ingresa al sitio oficial Coordinación Nacional de Becas del Bienestar por medio de este link

Ingresa al sistema colocando tu CURP

Selecciona la opción 'Agendar cita'

Elige una fecha y horario

Laes un programa, por parte del Gobierno Federal, que brinda un apoyo económico a todos los alumnos de educación media superior de escuelas públicas que tienen entre 14 y 21 años. Su principal objetivo es que éstos no abandonen sus estudios.A través de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar, los estudiantes de bajos recursos obtienen un apoyo económico de mil 600 pesos bimestrales; asimismo, este pago se deposita cada dos meses.Para realizar el retiro de este incentivo bimestral, es necesario contar con una orden de pago por parte de los beneficiarios; por ello, aquí te decimos cómo sacar una cita y tramitar este documento; toma nota.https://twitter.com/BecasBenito/status/1407091282632232961?s=20Este documento es un elemento que te ayuda a realizar el cobro de los mil 600 pesos de la Beca Benito Juárez. Cabe destacar que este cobro no está sujeto a ninguna compra, no genera ninguna comisión; para poder obtenerlo necesitas los siguientes documentos:Sigue los siguientes pasos para tramitar tu cita y emitir la orden de pago de la Beca Benito Juárez:https://youtu.be/ktQgeqWkCCADe esta manera, podrás solicitar la orden de pago y poder retirar tu ayuda económica bimestral. Es importante que hagas los retiros ya que la dependencia puede negar el apoyo en futuras ocasiones.