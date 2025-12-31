¿Cómo Ahorrar Dinero para Pasar la Cuesta de Enero 2026 con el Método 50, 30 y 20?

Tras los gastos de los regalos, las cenas y los intercambios de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, llega el momento de enfrentar un nuevo reto: la cuesta de enero. Para que sepas cómo salir avante de esta época de pagos y abonos, en N+ te compartimos cómo funciona el método de ahorro 50, 30 y 20.

Si bien ya te explicamos qué pasa si todos los viernes juntas 50, 100 o 200 pesos e incluso te compartimos una tabla de ahorro para juntar 20 mil pesos este año, vale la pena que conozcas cómo puedes lograr tus objetivos financieros este año.

Este método te ayuda a distribuir de forma equilibrada tu ingreso y crear un presupuesto que te permita solventar tus gastos, pero también te dé oportunidad de ahorrar sin descuidar tus gastos diarios.

¿Qué es el Método de Ahorro 50, 30 y 20 y cómo funciona?

Se trata de una regla muy efectiva para gestionar tus finanzas personales con el objetivo de que logres tus objetivos a corto plazo y puedas tener algunas metas a largo plazo.

Entidades financieras han compartido este tipo de métodos de finanzas personales para ayudar a la población a gestionar mejor sus gastos e ingresos.

Para que dé resultados, la regla 50, 30 y 20 debes dividir tus ingresos de la siguiente manera:

50% para Gastos Fijos

Del ingreso que percibes, separa el 50 por ciento de tus recursos para gastos esenciales de tu rutina, tales como pagos de servicios, rentas, hipotecas y alimentos. Es importante que éstos no excedan este personaje, de hacerlo, debes de buscar formas de reducir costos.

30% para deudas y otros gastos

Este porcentaje destínalo a gastos personales, es decir aquellos que no son fijos, pero forman parte de tu estilo de vida. Tales como salud, belleza, hobbies, pagos de membresía y restaurantes.

En este apartado también entra el pago de tus tarjetas de crédito. Por lo que es importante desde que haces tu presupuesto mensual, que el saldo de tu estado de cuenta no exceda este porcentaje.

20% para ahorro e inversión

Este porcentaje debe estar destinado al ahorro e inversiones. Si bien no es el porcentaje más alto, sí es el más importante. Dado que éste te dará soltura para gastos de emergencia y cumplir deseos a largo plazo.

Si lo prefieres, este monto también lo puedes invertir en cetes y aquí te explicamos cuánto te da de rendimiento por cada 100 pesos.

¿Cuánto dinero puedes ahorrar al mes con método de ahorro 50, 30 y 20?

El desglose dependerá de tu ingreso, a continuación encontrarás ejemplos de cuánto podrían ahorrar según el monto que percibes mensualmente.

Si tu ingreso es de 5,0000

El 50% son 2,500 mil pesos

El 30% son 1,500 mil pesos

El 20% son 1,000 mil pesos

Si tu ingreso es de 10,0000

El 50% son 5,000 mil pesos

El 30% son 3,000 mil pesos

El 20% son 2,000 mil pesos

Si tu ingreso es de 15,0000

El 50% son 7,500 mil pesos

El 30% son 4,500 mil pesos

El 20% son 3,000 mil pesos

Si tu ingreso es de 20,0000

El 50% son 10,000 mil pesos

El 30% son 6,000 mil pesos

El 20% son 4,000 mil pesos

