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Precio del Dólar Hoy VIERNES 8 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

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Durante la jornada de este jueves, el peso mexicano se mantuvo estable en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Precio del Dólar Hoy VIERNES 8 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El precio del dólar hoy viernes 8 de mayo de 2026 en México es de 17.26 pesos por billete verde en promedio.

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El peso mexicano tuvo una jornada de estabilidad en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

La divisa nacional no tuvo alteraciones luego de que el Banco de México decidió bajar su tasa de referencia.

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¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 7 de mayo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 7 de mayo de 2026 fue de 17.2693 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 7 de mayo en los 17.29 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 8 de mayo de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2400 pesos por dólar para este viernes 8 de mayo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 8 de mayo, según Banxico, en 17.2530 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 8 de mayo de 2026

Banco  Compra  Venta 
Afirme     16.40 17.90
Banco Azteca  16.00 17.99
BBVA Bancomer  16.40 17.53
Banorte     16.10 17.65
Banamex    16.73 17.70
Scotiabank       16.65 17.85

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

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