En 2026, México Alcanzaría Autosuficiencia en Combustibles, Prevé Pemex

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó hoy 4 de enero de 2024 que México podría alcanzar la autosuficiencia en combustibles para 2026 debido a la operación de las plantas coquizadoras y la producción que ha alcanzado la paraestatal.

El 19 de diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la dependencia de combustibles fósiles persistirá por lo menos durante 25 años; sin embargo, señaló que México se encuentra preparado. "Tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética".

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Octavio Romero dio cuenta de las condiciones administrativas y operativas de Pemex y aprovechó para destacar que la autosuficiencia de combustibles se podría alcanzar en 2026.

Prácticamente en 2026 estaríamos en cero (importación de combustible) si se cumple con el incremento de las demandas de gasolinas; si no, estaríamos antes al 100% de la autosuficiencia.

El director de Pemex explicó que la "coquizadora de Tula no va a estar al 100% trabajando este año, solo (producirá) 28 mil barriles (de petróleo), y la de Salina Cruz, nada. En 2025 la de Tula va a aportar 88 mil barriles, (operando) al 100%; la de Salina Cruz, (aportará) la mitad, 37 mil barriles, y únicamente tendremos un déficit de 39 mil barriles", que se cubriría en 2026.

Octavio Ramírez señaló que esta autosuficiencia se logrará gracias a las operaciones de Deer Park, la refinaría Olmeca, y las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz.

Además, aprovechó para aclarar que "Deer Park no debe un centavo, es una empresa totalmente saneada".

Octavio Ramírez señaló que "las ventas internas (de Pemex) en 2021 representaban 66%, y estimamos que en 2024 sea 83%, y cuando entren las coquizadoras esperamos sea el 100% y así no importar, para que esto sea un abasto completo".

Además, destacó que la deuda se ha contenido, pues explicó que en 2017 era de 67 millones de dólares, en 2017 aumentó a 129 millones de dólares "y ahora está en 106 millones de dólares. Una disminución sumamente importante en esta administración, no solo no se aumentó sino que hubo una disminución muy importante".

Por otra parte, resaltó la optimización en la inversión de Pemex en comparación con administraciones anteriores. Dijo que se destinaron 683 mil millones de pesos de inversión por año durante el sexenio de Calderón; 670 mil millones durante el periodo de Peña Nieto, "y en la actual administración es de 574 mil millones de pesos por año".

Destacó que "Pemex incrementó considerablemente su patrimonio" durante la actual administración al incorporar:

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló que "no pudieron los neoliberales, neoporfiristas destruir a Pemex, como era su perversa intención porque el petróleo es de la nación".

Tras destacar que el propósito de las administraciones anteriores era privatizar "todo lo relacionado con el petróleo", señaló que la política implementada durante su administración evitó que la gasolina cueste más de 30 pesos por litro.

Si no hubiésemos llegado y no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, no costaría el litro de gasolina 28-29 pesos, como se ha estado difundiendo, a lo mejor costaría 35 pesos el litro y sin duda estaríamos comprando, importando, petróleo crudo.