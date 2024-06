Endeudados y Sin Ahorros: Siete de Cada 10 Mexicanos Viven en Estrés Financiero

En México, sólo la mitad de la población mayor de 18 años tiene algún tipo de ahorro. De ellos, más de la mitad (57.3 %) guarda el ahorro equivalente a una quincena de su salario.

Algunos como Marlon Berlanga vive al día sin destinar alguna cantidad a un ahorro y además tiene deudas.

No, no acostumbro, porque tengo diferentes gastos y los voy cubriendo cotidianamente. Siempre nos dijeron que ahorrar, que el cochinito, pero cuando ves los resultados de ese tipo de ahorro no es suficiente. Sí tengo deudas