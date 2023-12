Capitalinos llegaron durante el día hasta las principales plazas comerciales para hacer las últimas compras antes de Navidad. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero e Iztapalapa concentraron la afluencia de compradores.

El tiempo aproximado que se llevan en realizar las compras es de entre una y dos horas

Se estima que las fiestas de Navidad y Fin de Año dejarán una derrama económica de 550 mil millones de pesos en el país, 50 mil millones menos que el año pasado debido a Otis, de acuerdo con datos de la Concanaco-Servytur.

El desafío más grande para las personas es ajustar su presupuesto y comprar lo necesario para la cena de Nochebuena.

La señora María Candelaria afirmó:

A los dependientes de negocios, también les ha afectado como Alfredo Cortés, carnicero:

En tanto el señor Alfredo Sánchez explica cómo administra sus compras para la cena:

Yo he comprado poco a poco para no gastar el mero día. Papas, romeritos, nopales y huevo. Los romeritos no sé, voy a cotizar precios ahorita