¿Por Qué Guerra en Irán Podría Afectar el Abasto y Precio del Paracetamol en México y el Mundo?

La industria farmacéutica empieza a resentir los efectos de la guerra en Irán. Empresas de Europa temen que los precios de medicamentos esenciales como el paracetamol se disparen ante el conflicto en Medio Oriente.

Por el estrecho de Ormuz no solo pasa combustible; también pasan los principios activos fabricados en India para la industria farmacéutica.

Conflictos como la invasión rusa en Ucrania ya han afectado los precios de medicamentos en años anteriores.

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¿Cómo afecta la guerra a la producción de medicinas?

El actual conflicto en Medio Oriente no solo ha comenzado a afectar el suministro de combustible. Sus efectos también se aprecian en productos que a primera vista parecerían no estar relacionados, como los alimentos o, incluso los condones.

El estrecho de Ormuz ha visto una reducción del 90% en su tráfico. El cierre de este paso marítimo no solo ha dejado varados a buques petroleros, también ha afectado a embarcaciones que transportan suministros para la industria farmacéutica.

Europa es especialmente vulnerable a este riesgo en el suministro. India es el principal productor de los principios activos de muchos de los medicamentos más usados a nivel mundial y el estrecho de Ormuz es esencial para que estos productos lleguen al Viejo Continente.

Elena Casaus, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha declarado al diario La Vanguardia que la guerra en Irán no producirá una escasez inmediata de medicinas. En cambio, tendrá un efecto más sutil: un continuo aumento de precios.

“No se trata de una crisis inmediata de desabastecimientos, pero sí de una situación que está tensionando las cadenas de suministro, incrementando los costes y reduciendo márgenes en un sector que ya opera con precios muy ajustados”.

Este efecto ya es visible en la industria alimentaria, donde los precios a nivel mundial ya han visto aumentos en los últimos meses, como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés).

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Aumenta 30% el precio del paracetamol en Reino Unido

Por su parte, Rafael Borràs, consultor especializado en el sector farmacéutico, declaró a El País que los efectos más graves se verán en los próximos meses, a medida que se vayan rompiendo las cadenas de suministro:

“Ahora mismo hay barcos varados en Asia sin saber muy bien cómo llegar a Europa. En sus bodegas tienen lo que serán los medicamentos a la venta aquí en unos meses”.

Por lo pronto, los efectos de la guerra en los precios de medicamentos ya son visibles en algunos países. En Reino Unido el precio de algunos medicamentos básicos, como el paracetamol, se ha disparad o en las farmacias en las últimas semanas, según reportó la Asociación Nacional de Farmacias (NPA).

El precio del paracetamol ha subido entre un 20% y un 30% en comparación con febrero de este año. Otros medicamentos comunes, como la aspirina, se han agotado de los anaqueles.

México no es inmune a los efectos nocivos de la guerra en el comercio internacional. Aunque los barcos que suministran al país pasan por el Pacífico y no por el estrecho de Ormuz, la cadena de suministros de la industria farmacéutica pasa por varios puntos del globo. Los efectos podrían ser tardíos, pero no inexistentes.

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