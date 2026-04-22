Luthansa anunció la cancelación de 20 mil vuelos debido al encarecimiento del combustible, producto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La principal aerolínea de Alemania reducirá los vuelos hasta octubre del 2026 con el fin de ahorrar 40 mil toneladas de queroseno.

El queroseno ha duplicado su precio desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

ha duplicado su precio desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. La mayor parte de los vuelos cancelados afectan a los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

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A través de un comunicado, Luthansa ha anunciado la cancelación de 20 mil vuelos. Ante el encarecimiento del combustible para aviones, la aerolínea alemana prescindirá de varias rutas que parte de los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

Este cambio reducirá en un 1% la capacidad de transporte de pasajeros a lo largo del verano. Además, según la empresa con sede en Colonia, ahorrará 40 mil toneladas de combustible.

La mayor parte de los vuelos afectados pertenecían a la aerolínea regional Cityline, que dejará de operar. En cambio, las aerolíneas subsidiarias de Luthansa habrán de expandir sus operaciones en Europa. Esto incluye a Austrian Airlines, Eurowings la suiza Swiss, Brussels Airlines y la italiana ITA Airways.

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Europa, entre las regiones más afectadas por aumento en precio del combustible

No se contempla que estas cancelaciones afecten a México, debido a que se concentrarán en vuelos locales. No obstante, no puede descartarse que los precios de los vuelos sigan creciendo alrededor del mundo a medida que se alargue el conflicto y se recrudezcan sus efectos.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) había advertido previamente que la guerra en Irán habría de afectar a la industria aeronáutica alrededor del mundo. Según la organización, el golpe al suministro de combustible podría extenderse por meses, incluso si se detiene pronto el conflicto en Medio Oriente.

Willie Walsh, quien director de la IATA, declaró en un encuentro con periodistas en Singapur que ‌los precios de hidrocarburos seguirían ligeramente elevados debido al impacto a las refinerías de la región:

“Si se reabriera y permaneciera abierto, creo ⁠que aún se necesitarían varios meses para volver a los niveles de suministro necesarios, dada la interrupción de la capacidad de refinado en Medio Oriente”.

Europa estaría entre las regiones más afectadas por estas fluctuaciones en el suministro de combustible. Debido a su fuerte dependencia de Medio Oriente, la región podría enfrentar una escasez mayor de queroseno en las próximas semanas.

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