¿Quiénes Son las 8 Mujeres Liberadas por Irán? Niegan que Estuvieran Sentenciadas a Muerte

Donald Trump se congratuló por la supuesta suspensión de la pena de muerte contra ocho mujeres encarceladas en Irán. No obstante, Teherán ha desmentido que fueran a ser ejecutadas.

El presidente de Estados Unidos dijo que era un buen gesto de cara a las negociaciones con Irán.

dijo que era un buen gesto de cara a las negociaciones con Irán. El régimen de los ayatolás aseguró que cuatro de las mujeres ya estaban liberadas y otras cuatro permanecen en prisión.

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Trump se jacta de detener supuesta ejecución de 8 mujeres

Este miércoles 22 de abril, Donald Trump se atribuyó el mérito de que se hubiese suspendido la ejecución de ocho mujeres iraníes. El presidente de Estados Unidos escribió en la red social Truth Social que se congratulaba por el “respeto a su solicitud”:

“Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi solicitud —en mi calidad de Presidente de los Estados Unidos— y hayan cancelado la ejecución prevista”.

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El martes, también a través de redes sociales, el mandatario había pedido que Irán liberara a las mujeres condenadas a muerte. Incluso añadió que ese gesto sería “un gran comienzo para nuestras negociaciones”.

Ahora, el mandatario ha calificado la liberación como “muy buenas noticias” y añadió:

“Las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas. Cuatro serán puestas en libertad de inmediato y cuatro serán condenadas a un mes de prisión”.

Publicación original de Donald Trump, que incluía las supuestas fotos de las ocho mujeres. X @WhiteHouse

Irán niega que fuera a ejecutar a ocho mujeres

No obstante, Irán ha negado que fuese a ejecutar a las ocho mujeres. La agencia Mizan que las detenidas hubiesen sido sentenciadas a la pena capital. Además, la agencia que pertenece al Poder Judicial iraní coincidió en que algunas de ellas se encuentran fuera de prisión, mientras que otras esperan sentencia:

“Un análisis detallado de los casos de estas personas revela que algunas han sido puestas en libertad, otras se enfrentan a cargos que, si el tribunal confirma la sentencia, acabarán traduciéndose en penas de prisión”.

No obstante, la agencia portavoz del régimen iraní negó que fuesen condenadas a muerte, como aseguró Donald Trump:

“Ninguna ha recibido una sentencia definitiva que conlleve la pena de muerte”.

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La agencia Mizan no ofreció detalles sobre los nombres de las ocho mujeres, así como sobre los cargos que enfrentan, aunque se presume que todas son presas políticas, detenidas por manifestarse contra el régimen teocrático.

No obstante, Irán calificó como “mentiras infundadas” los dichos de Donald Trump sobre el posible destino de las detenidas. Al respecto, la agencia añadió:

“Trump no tiene nada que mostrar sobre el terreno, lo que le ha llevado a inventarse éxitos a partir de noticias falsas”.

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Con información de EFE y AFP