“Agradezco que Irán Haya Respetado Mi Petición”: Trump Celebra Liberación de Ocho Mujeres

Este miércoles, 22 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, celebró la liberación de ocho mujeres en Irán.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que se trata de una "estupenda noticia" ya que las mujeres manifestantes “no serán ejecutadas” esta noche en Irán, como se tenía planeado.

“¡Una noticia estupenda! Acabo de ser informado de que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas”, escribió el mandatario estadounidense.

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Trump agradece a Irán por liberar a mujeres

Donald Trump indicó que cuatro de las mujeres serán liberadas de inmediato y otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión, por lo que agradeció que Irán y sus líderes que hayan respetado su petición.

"Agradezco enormemente que Irán y sus dirigentes hayan respetado mi petición, en mi calidad de presidente de los Estados Unidos, y hayan suspendido la ejecución prevista. ¡Gracias por su interés en este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP”, destacó Trump.

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Con información de N+

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