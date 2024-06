Infonavit Ofrece 50% de Descuento Para Acabar de Pagar tu Crédito; Aplica Para Estas Personas

Muchas personas buscarán terminar de pagar su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) gracias al 50% de descuento que se ofrece en este 2024. Por supuesto este beneficio no aplica para todos, por ello acá te decimos los requisitos que se deben cumplir para poder ser elegible.

Esta opción forma parte del programa Descuento por Liquidación Anticipada del Infonavit. Le brinda la oportunidad a los trabajadores aprovechar que recientemente recibieron el pago de utilidades o se beneficiaron de la devolución de impuestos del SAT, para que puedan acabar de una vez por todas con su deuda y así puedan obtener las escrituras de su vivienda.

¿Para quiénes aplica el 50% de descuento Infonavit 2024?

El Descuento por Liquidación Anticipada aplica para todos los trabajadores que tienen pendiente el 25% o menos del total de su deuda inicial en el Infonavit. Es el único requisito que se pide y para hacerlo válido es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit a partir de día 10 de cada mes. Dirígete a la sección "Mi Crédito". Ve a "Saldos y Movimientos". Da click en "Opciones de pago". Revisa cuánto dinero te falta por pagar, para ver si tu crédito aplica para obtener el 50% de descuento.

¿Cómo debe ser el pago para que se aplique el descuento en el crédito Infonavit?

Para las y los que son beneficiarios del descuento, deben saber que el pago es en una sola exhibición del monto exacto que indica la página del Infonavit. Se debe realizar en cualquier banco autorizado, a más tardar el último día hábil de cada mes.

Si no se paga el saldo total, el dinero se abonará para disminuir la deuda, pero esta no se va a eliminar por completo, pues no se aplicará el descuento. Para los que abonen dinero de más, la rebaja se hará cálida, pero no habrá devolución del sobrante.

Por esa razón es importante saber cuánto dinero debes pagar, ya con el 50% de descuento aplicado a tu crédito Infonavit 2024, pues si decides abonar la totalidad de lo que te falta, no se va a aplicar el beneficio. Si aún tiene duda, puedes checar el comunicado oficial aquí.

