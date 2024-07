México Alista Plan para Reducir Importaciones de China; Estos Productos Están en la Mira

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que aún existe una gran dependencia de productos fabricados de China, por lo que destacó los efectos positivos que tendría la reducción de dichas importaciones.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 31 de julio de 2024, hizo énfasis en que México tiene que cuidar sus mercados y procurar la autosuficiencia, como lo hacen China y Estados Unidos de América (EUA).

De tal manera, comentó que ya existe un listado de los productos que más se importan de China y que se pueden producir tanto en México como en América del Norte.

¿Cómo ir sustituyendo importaciones para reducir esa dependencia? Pues tenemos ya un listado de qué es lo que se importa más en China y que se puede producir en México y América del Norte, eso lo maneja muy bien Rogelio (Ramírez de la O, secretario de Hacienda) y sabe incluso qué efectos positivos traería esa sustitución de importaciones.

Beneficios de reducir importaciones chinas

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, expresó por su parte que el impacto de producir los productos en Norteamérica sería benéfico para México, Estados Unidos y Canadá, no solo en la producción en sí, sino también en el empleo y los salarios.

En el impacto de producción viene consigo, acompañado, un impacto de empleo y por supuesto de salarios.

El funcionario detalló que, si se produce en Norteamérica solo el 10% de lo que actualmente se importa de China, el Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentaría en 1.4 puntos porcentuales; el de Estados Unidos 0.8 puntos porcentuales y el de Canadá 0.2 puntos porcentuales, “muy fuertes impactos para los tres países”, dijo.

Además, significaría un incremento de 560 mil puestos de trabajo que se necesitan más en México, 600 mil en Estados Unidos y 150 mil en Canadá.

¿Qué productos se importan más?

Ramírez de la O indicó que los productos que se ha visto que se importan más de China están todos en la cadena de manufactura.

Está incluido equipo médico, producto farmacéutico, electrónicos, metal-mecánicos, partes automotrices y maquinaria eléctrica y no eléctrica.

Plan México

López Obrador destacó que esto forma parte del Plan México que incluso se le presentó al gobierno de Estados Unidos, y que ahora se conoce como nearshoring o relocalización de empresas, pero enfatizó que surgió en México.

En este sentido, destacó la importancia de ser autosuficientes en América del Norte y no depender de otros continentes o regiones, sino más bien producir en Norteamérica lo que esta zona consume.

El hecho de que en este gobierno se desplazó a China, que era el principal socio comercial de Estados Unidos y ahora es México el primer socio económico-comercial de Estados Unidos, ahí hemos avanzado.

Aunado a ello, reiteró que se pueden reducir las importaciones de China, “para no hablar de quitarse por completo, porque eso no sería viable ni en el mediano plazo, además tenemos que tener siempre un mundo abierto en lo comercial, no cerrar nuestras economías”.

Con información de N+.

