México y EUA Acuerdan Medidas Sobre Transporte Aéreo; Restricción a Aerolíneas Mexicanas Sigue

México y Estados Unidos de América (EUA) acordaron varias medidas orientadas a la implementación de un acuerdo de transporte aéreo bilateral, informó el Gobierno federal este martes 5 de mayo de 2026.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisaron que México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías.

Lo anterior, enfatizó, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales.

¿Qué acordaron México y EUA?

Luego de un diálogo con el Departamento de Transporte estadounidense (DOT), las dependencias dieron a conocer cuáles fueron los acuerdos alcanzados:

En primera instancia, señalaron que México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En el documento firmado, se reconoció el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) como parte integral de la oferta de la ZMVM.

) como parte integral de la oferta de la ZMVM. También se convino avanzar en la inclusión del AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y Estados Unidos.

Noticia relacionada: Sanción de Estados Unidos que Suspendió Rutas desde AIFA Está por Resolverse, Asegura Sheinbaum.

Acuerdos sobre transporte de carga

De acuerdo con el Gobierno de México, en materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y del AIFA, “ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos”.

Otra medida acordada fue la creación de un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT.

Ese grupo “vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EUA”.

Además, podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.

Restricciones a aerolíneas mexicanas

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, dijo que se alcanzó un entendimiento sobre el camino a seguir para que México cumpla con el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 entre ambas naciones.

“Al exigirle responsabilidades a México, finalmente han accedido a cumplir con la normativa y cesar sus prácticas anticompetitivas. Este es un paso en la dirección correcta, pero necesitamos que estas promesas se traduzcan en acciones. Hasta entonces, nuestra restricción a las aerolíneas mexicanas se mantendrá vigente”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb