Multimillonarios solo por Haber Nacido: Herencias Dan Vida a Nuevos Súper Ricos

Este jueves 4 de diciembre de 2025 se dio a conocer el informe Billionaire Ambitions Report, del banco suizo UBS, sobre las personas que se convirtieron en multimillonarios a través de herencias.

De acuerdo con el reporte, los cónyuges e hijos de multimillonarios heredaron más riqueza en 2025 que en cualquier año anterior desde que comenzaron los informes en 2015.

¿Cuántas personas se convirtieron en multimillonarias?

El banco dio a conocer que en los 12 meses hasta abril, 91 personas se convirtieron en multimillonarios a través de la herencia, recibiendo colectivamente 298 mil millones de dólares, un aumento de más de un tercio desde 2024.

"Estos herederos son la prueba de una transferencia de riqueza de varios años que se está intensificando", dijo el ejecutivo de UBS Benjamin Cavalli.

¿Cómo se realiza el informe?

El informe se basa en una encuesta realizada a algunos de los clientes súper ricos de UBS y en una base de datos que rastrea la riqueza de los multimillonarios en 47 mercados de todas las regiones del mundo.

UBS calculó además que en los próximos años, los hijos de los multimillonarios heredarán al menos 5.9 billones de dólares.

Según sus estimaciones, la mayor parte de este crecimiento de las herencias se producirá en Estados Unidos, seguido de India, Francia, Alemania y Suiza.

Los destinos preferidos de los súper ricos

El banco añadió que los multimillonarios son muy móviles, especialmente los más jóvenes, lo que podría cambiar este panorama.

Incluso, Cavalli dio a conocer que entre los destinos preferidos de los multimillonarios están Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Singapur.

La búsqueda de una mejor calidad de vida, las preocupaciones geopolíticas y las consideraciones fiscales están impulsando las decisiones de deslocalización, según el informe.

En Suiza, donde según el banco se heredarán 206 mil millones de dólares en los próximos 15 años, la ciudadanía rechazó el domingo una propuesta de impuesto del 50% sobre las fortunas heredadas de 62 millones de dólares o más, después de que los críticos dijeran que podría provocar un éxodo de personas adineradas.

Con información de Reuters.

