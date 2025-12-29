Peso Mexicano Cae en Último Lunes de 2025 luego de Alcanzar Nivel No Visto en Más de Un Año

El peso mexicano retrocedió este lunes 29 de diciembre de 2025 por un ajuste de posiciones en el arranque de la última semana del año, que si bien se espera con un bajo volumen de negocios, estará marcada por la publicación de las minutas del más reciente encuentro de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

La divisa local cotizaba en 17.96 unidades en la recta final de la jornada de este lunes, con una depreciación de un 0.42% frente al precio de referencia del viernes, cuando llegó a ubicarse en 17.87 pesos, un nivel no visto desde julio del año pasado.

¿Por qué se depreció hoy el peso frente al dólar?

Por la mañana se dio a conocer que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se dispararon de forma inesperada en noviembre, a su nivel más alto en casi tres años, lo que contribuyó a apuntalar al dólar frente a una cesta de divisas.

En una nota de análisis, Monex Grupo Financiero dijo que "durante la semana, el tipo de cambio podría presentar sesgo alcista ante un bajo volumen de operaciones y una posible toma de utilidades, considerando pocos datos económicos relevantes".

Bolsa mexicana cae desde máximo histórico

En tanto, el índice accionario líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cedió un 0.39% a 65 mil 383.29 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar el viernes un nuevo récord máximo de 65 mil 882 puntos.

"Esta semana, en la que los mercados permanecerán cerrados el jueves por la celebración del Año Nuevo, la atención se mantiene en el 'rally de Santa Claus', un fenómeno que suele abarcar los últimos cinco días hábiles del año y los primeros dos del nuevo año", destacó la firma GBM.

Los títulos del minero Grupo México encabezaron el declive, con un 1.66% menos a 170.42 pesos.

Los papeles del productor de tequila Becle restaron un 1.53% a 20.59 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial plazo a 28 días fue colocada en un 7.07%, tres puntos base por arriba de su remate previo.

