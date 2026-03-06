Petróleo Sube a su Precio Más Alto desde 2023 mientras Conflicto en Medio Oriente se Intensifica

Mientras el conflicto en Medio Oriente continúa intensificándose, este viernes 6 de marzo el petróleo se disparó a su precio más alto desde 2023, mientras que un débil informe sobre el mercado laboral de Estados Unidos puso de relieve la frágil situación de la economía de ese país.

Lo anterior aumentó el riesgo de un escenario catastrófico para los mercados financieros, arrastrando a las acciones de Wall Street hacia su peor semana desde noviembre.

El S&P 500 cayó un 1% tras un informe que mostró que los empleadores estadounidenses eliminaron más empleos el mes pasado de los que crearon y después de que los precios del petróleo se dispararan por encima de los 90 dólares por barril.

¿Estados Unidos está en estanflación?

Se trata de una combinación que los inversores temen, ya que ni la Reserva Federal (Fed) ni ningún otro banco central del mundo cuenta con una herramienta eficaz para solucionar simultáneamente una economía débil y una inflación elevada.

“Una cifra negativa de nóminas, sumada a un fuerte aumento en los precios del petróleo, hará que los operadores se preocupen por los riesgos de estanflación”, explicó Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management.

La estanflación es lo que los economistas llaman una economía estancada combinada con una alta inflación. Un informe independiente publicado el viernes agravó la situación al mostrar que los minoristas estadounidenses obtuvieron menos ganancias en enero de lo previsto.

Esto planteó la inquietante posibilidad de que el gasto de los hogares estadounidenses, el principal motor de la economía, se encuentre cerca de su máximo.

¿Por qué se dispararon los precios del petróleo?

El precio del barril de crudo Brent , el estándar internacional, se disparó un 8.5%, cerrando en 92.69 dólares. Superó brevemente los 94 dólares, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2023.

Los precios del petróleo se han disparado, con el Brent subiendo desde cerca de 70 dólares a finales de la semana pasada, a medida que el conflicto se ha expandido e incluido zonas cruciales para la producción y el transporte de petróleo y gas en Oriente Medio.

Mucho dependerá de lo que ocurra con el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, por donde suele transitar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El gobierno de Estados Unidos dio detalles el viernes sobre un plan que el presidente Donald Trump anunció anteriormente, ofreciendo seguros a los barcos que cruzan el estrecho, pero tuvo poco efecto en el mercado.

Si los precios del petróleo suben aún más, como a 100 dólares por barril, y se mantienen allí, algunos analistas e inversores dicen que podría ser demasiado para que la economía global lo soporte.

