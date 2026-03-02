Precios del Petróleo Aumentan por Tensiones en Oriente Medio, ¿Subirá la Gasolina?

La situación en Medio Oriente por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y los bombardeos estimularon la especulación y elevaron el precio del petróleo y el gas.

Video relacionado: Cuba Se Queda Sin Gasolina; la Poca que Hay, se Vende en Dólares y con Cita Digital

Especialmente después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20% del crudo mundial.

Precio del barril del petróleo por ataques a Irán

Así, el barril de petróleo Brent escaló 6.68%, hasta situarse en los 77.74 dólares por barril al cierre del lunes la sesión del Mercado de Futuros de Londres.

El barril de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 4.87 dólares en comparación al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 72.87 dólares.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 6.28%, hasta 71.23 dólares el barril, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado, que amenaza el suministro global de crudo.

¿Cuál es el estrecho de Ormuz y su importancia para precio de la gasolina?

Luego de los ataques, los buques petroleros evitan navegar por el Estrecho de Ormuz, una ruta que conecta al Golfo Pérsico con mar abierto. Se localiza a más de 10 mil kilómetros en posición recta de México, y es de vital importancia porque una quinta parte del petróleo y gas natural licuado, transportado por vía marítima en el mundo se encuentra ahí

¿Podría subir el precio de la gasolina en México?

Si el conflicto en Medio Oriente afecte en los precios de la gasolina Magna, Premium y el diésel se necesita esperar a saber la duración del problema, por el momento analistas no prevén un gasolinazo en los próximos días.

¿EUA podría padecer precio de las gasolinas?

Los estadounidenses podrían sufrir pronto un aumento en los precios de la gasolina, debió a que la escalada de tensiones en Oriente Medio. Cualquier interrupción en el suministro mundial de crudo podría reflejarse en aumento de precios para los conductores estadounidenses en las gasolineras.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

