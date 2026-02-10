SAT Reporta Incremento Real del 8.6% En Ingresos Durante Enero 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante el primer mes de 2026, los ingresos del gobierno federal alcanzaron los 649 mil 82 millones de pesos, monto superior en términos reales en 8.6 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

A través de un comunicado, el SAT agregó que, en enero de 2026, la recaudación tributaria también registró la cifra de 595 mil 758 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real anual de 11 por ciento.

¿Cuánto se recaudó de IVA, ISR e IEPS?

En ese lapso, también se recaudaron 326 mil 991 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), es decir, 49 mil 94 millones de pesos más que en enero de 2025 y un incremento real de 13.5 por ciento.

En tanto, los recursos obtenidos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en 152 mil 873 millones de pesos lo que significa un aumento de 7 mil 507 millones de pesos respecto a enero del año anterior y un crecimiento real de 1.4 por ciento.

La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzó 88 mil 864 millones de pesos, 16 mil 747 millones más que lo registrado en enero de 2025, es decir, se tuvo un crecimiento de 18.8 por ciento en términos reales.

