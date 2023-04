Delfina Gómez Afirma que Seguridad Será su Eje Principal

Delfina Gómez, candidata común de "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México", alianza conformada por Morena, PT y PVEM, afirmó que la seguridad sería el primer eje de su gobierno en caso de llegar a la gubernatura.

Primero, seguridad. Eso es un eje que todo el Estado de México es lo que está reclamando y es lo que está pidiendo, que se cree (la) policía de barrio, policía que sea cercana a la gente; también vamos a generar lo que es la policía de género, no más desapariciones, no más violaciones, no más secuestros y sobre todo a las mujeres