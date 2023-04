Delfina Pide a Mexiquenses Defender su Dignidad con su Voto

Durante un evento en Ixtapaluca, Estado de México, la candidata Delfina Gómez, de la alianza "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México", conformado por los partidos de Morena, del Trabajo y el Verde Ecologista de México, pidió a los mexiquenses defender su dignidad a través de su voto.

"La dignidad no tiene precio, la dignidad no se vende y hay que darles una lección de dignidad. Vamos por la dignidad, vamos a demostrarles este 4 de junio que el pueblo cuando se decide y cuando saca esa casta que nos han mostrado nuestros ancestros, lo podemos lograr", dijo.

Video: Delfina Gómez se ‘Pone Ocho’ tras Primer Debate Al terminar el evento, fue cuestionada sobre qué calificación les pondría, como maestra, a ella misma y a la otra candidata en el debate.

"No me gustaría emitir ninguna opinión hacia ella por respeto, en el caso mío yo me pondré a un ocho, porque hay cosas que todavía que tenemos que pulir… ¿Cómo qué?... A lo mejor precisar más las propuestas, como te digo que por el poco tiempo que tenemos, tenemos que ser más precisas y, la otra, considero que tenemos que aperturar un poco más la aclaración, quise ser muy prudente y esa prudencia la están llamando de otra manera", señaló la candidata morenista.

Luego en Chalco, fue recibida con mariachi. Ahí afirmó que su compromiso es cada vez mayor para responder a la confianza de los mexiquenses y que la próxima semana se reunirá con madres de personas desaparecidas.



Con información de Adriana Valasis y Cinthya Marín