Samuel García Anuncia que Buscará la Presidencia de México en 2030

A través de un video en sus redes sociales, Samuel García arremetió contra el PRI y el PAN por bajarse de la contienda por la Presidencia de México para 2024 y anunció que en 2030 nadie lo frenará y buscará competir de nuevo.

Y agregó:

Hoy, esto apenas comienza, hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca, y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar, porque lo que hoy inició en todo México, está sacudida de las juventudes ya nadie lo para.

Noticia relacionada: Luis Orozco, Gobernador Interino de NL, No Logra Hacer Actos Oficiales

Dijo que cuando decidió registrarse como precandidato de Movimiento Ciudadano, estaba convencido que desde la Presidencia a su estado Nuevo León le iba ir mucho mejor en todos los aspectos, pero que ante al primer riesgo retomaría la gubernatura.

Pude haber nombrado a Javier Navarro, gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente Presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente y eso yo jamás lo iba a permitir.