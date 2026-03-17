José Ángel Bichir Sale Del Hospital tras Caer de Tecer Piso: Estas Fueron sus Primeras Palabras

El actor mexicano José Ángel Bichir fue dado de alta, luego de permanecer hospitalizado durante tres días tras caer de un tercer piso en un edificio de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió el pasado 13 de marzo en la colonia Narvarte Poniente, donde el intérprete sufrió diversas lesiones que requirieron atención médica inmediata.

A su salida del hospital, Bichir fue captado en silla de ruedas, acompañado por su padre, el también actor Odiseo Bichir. Con visibles signos de recuperación,como un cabestrillo y un inmovilizador, el actor se detuvo brevemente para hablar con la prensa.

Aún bajo los efectos de los medicamentos, agradeció la atención de los medios y el apoyo recibido tras el incidente.

“Estoy todavía muy mareado y somnoliento… les agradezco mucho la atención y la preocupación”, expresó.

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“No entiendo muy bien qué pasó”

Durante sus primeras declaraciones, José Ángel Bichir también habló sobre su estado emocional, reconociendo que aún no logra comprender completamente lo sucedido.

“Estoy muy mal, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué ha pasado”, dijo el actor, quien describió la experiencia como “despertar de un sueño” sin claridad sobre lo ocurrido.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

De acuerdo con los primeros reportes, el actor cayó desde el tercer piso de un edificio, lo que le provocó múltiples fracturas y lesiones que requirieron hospitalización.

Posteriormente, su familia explicó que lo ocurrido estuvo relacionado con una crisis de salud, descartando que se tratara de un acto intencional, y subrayando la importancia de atender este tipo de situaciones como emergencias médicas.

Tras ser dado de alta, el actor continuará su proceso de recuperación fuera del hospital, donde se prevé que siga con tratamientos médicos y acompañamiento especializado.

Aunque su estado de salud ha mejorado, de acuerdo con sus declaraciones aún enfrenta una situación de salud física y mental compleja.

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