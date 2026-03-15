“No a la guerra y Palestina Libre”: Bardem En Entrega de Premio Oscar a Película internacional

El actor español Javier Bardem aprovechó el escenario de los Premios Óscar para lanzar un mensaje político durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde expresó su postura sobre el conflicto en Oriente Medio al gritar: “No a la guerra” y “Palestina libre”.

Bardem subió al escenario para presentar el premio a Mejor Película Internacional y, antes de anunciar a los nominados, pronunció esas palabras frente a la audiencia. Su declaración fue recibida con aplausos y ovaciones por parte de varios de los asistentes a la gala, una de las ceremonias más importantes del cine a nivel mundial.

El posicionamiento del actor ya se anticipaba desde su llegada a la alfombra roja del evento. En declaraciones a la agencia EFE, Bardem aseguró que aprovecharía la visibilidad del evento para hablar sobre temas que considera relevantes.

“Hay que aprovechar esto (los Óscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo”, expresó el actor español ante medios de comunicación.

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Califica de ilegal guerra contra Irán

Durante su paso por la alfombra roja, Bardem también calificó como “ilegal” el conflicto que se desarrolla actualmente en Oriente Medio. El actor portó una pegatina con la frase “No a la guerra”, la misma que utilizó en 2003 cuando expresó su rechazo a la invasión de Irak.

“Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras; antes eran armas de destrucción masivas, ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado sino que lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal”, subrayó.

Bardem fue uno de los pocos artistas que abordó públicamente el tema durante la alfombra roja de la ceremonia. El actor aseguró que su presencia en el evento busca cumplir con dos propósitos.

“Por eso estoy aquí también para hacer las dos cosas: pertenecer a este circo —en referencia a los Óscar— y al mismo tiempo denunciar lo que hay que denunciar”, concluyó.

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Con información de EFE