Timothée Chalamet Pierde Oscar Mejor Actor Luego de Polémica Declaración sobre Ballet

Luego de días en medio de la controversia por su polémica declaración sobre el ballet y la ópera, Timothée Chalamet perdió el premio Oscar a Mejor Actor ante Michael B. Jordan este 2026.

Y es que a pesar de que el actor se ha convertido en uno de los favoritos de Hollywood en los últimos años, con nominaciones por 'Call Me By Your Name' y 'A Complete Unkown', su carrera por el Oscar se vio accidentada por dos motivos: su poco común campaña y acusaciones en contra del director Josh Safdie.

¿Qué dijo Timothée Chalamet?

Durante una charla con Matthew McConaughey, en el marco de la temporada de premios, Chalamet habló sobre los cambios en los hábitos del público y la caída de asistencia a las salas de cine.

Luego de ello, aseguró que, aunque aprecia el cine más complejo, también entiende que muchas personas prefieren formas de entretenimiento rápidas y accesibles.

Agregó que el éxito de proyectos como Frankenstein demuestra que aún existe interés por historias profundas y elaboradas.

Sin embargo, dejó claro que no se ve trabajando en ámbitos como la ópera o el ballet, disciplinas que, según insinuó, a veces se promueven bajo el argumento de “mantenerlas vivas” aunque su relevancia para el público sea discutida.

Video: Timothée Chalamet Critica el Ballet y la Ópera; Así le Respondió Alondra de la Parra

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