Barbie Ferreira Se Roba las Miradas en la Alfombra Roja de los Oscar 2026

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 ya comenzó a dar de qué hablar y una de las celebridades que más llamó la atención fue Barbie Ferreira, quien deslumbró con un elegante vestido azul que rápidamente se convirtió en uno de los looks más comentados de la noche.

La actriz, conocida por interpretar a Kat Hernandez en la serie Euphoria, apareció en la alfombra roja con un vestido azul radiante, destacando entre las primeras celebridades invitadas que llegaron al Dolby Theatre de Los Ángeles.

Su aparición no solo destacó por el look glamoroso, sino también porque marca una nueva etapa en la carrera y en la imagen pública de la actriz, quien en los últimos meses ha generado conversación en redes sociales por su transformación física.

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Un look que acaparó los reflectores

El estilismo de Ferreira combinó elegancia clásica con un aire moderno: un vestido estructurado en tono azul intenso que resaltaba su figura y que fue acompañado por un maquillaje sofisticado y peinado suelto.

Desde su llegada, fotógrafos concentraron sus cámaras en la actriz, convirtiéndola en una de las figuras más fotografiadas del evento previo a la ceremonia de los Oscar.

Foto: GettyImages

De modelo a estrella de la cultura pop

Barbie Ferreira nació en Nueva York en 1996 y comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Su papel como Kat Hernandez en Euphoria la convirtió en una de las figuras más reconocibles de la serie y en una voz influyente dentro del movimiento body positivity.

A lo largo de su carrera, Ferreira ha hablado abiertamente sobre la presión estética dentro de la industria del entretenimiento y la moda, posicionándose como una defensora de la diversidad corporal y de la representación en pantalla.

Su transformación física desató debate en redes

En los últimos años, la actriz también ha sido foco de críticas y defensas en internet debido a su cambio físico.

Fotografías recientes y apariciones públicas han generado debate entre fans y usuarios de redes sociales, quienes han especulado sobre las razones detrás de su transformación.

Más allá de la polémica, Ferreira sigue consolidándose como una figura influyente tanto en la moda como en el entretenimiento, y su aparición en los Oscar 2026 demuestra que es una actriz relevante en la industria, independientemente de cómo se vea.

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