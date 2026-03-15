¿Qué Hizo Timothée Chalamet y Por Qué Dicen que Perderá el Oscar Hoy

A pocas horas de que se celebre la próxima edición de los premios de la Premios Óscar, una nueva controversia sacude la conversación en torno a la gala. En esta ocasión, el actor Timothée Chalamet se encuentra en el centro del debate tras unas declaraciones sobre la ópera y el ballet que provocaron respuestas inmediatas de algunas de las instituciones culturales más influyentes del mundo.

Durante una conversación pública con Matthew McConaughey en el programa televisivo Variety & CNN Town Hall, el intérprete habló sobre los cambios en los hábitos del público y la caída de asistencia a las salas de cine. En ese contexto, comentó que, aunque aprecia el cine más complejo, también entiende que muchas personas prefieren formas de entretenimiento rápidas y accesibles.

Chalamet, protagonista de la cinta Marty Supreme —por la que compite en los Óscar interpretando a un jugador de tenis de mesa—, señaló que el éxito de proyectos como Frankenstein demuestra que aún existe interés por historias profundas y elaboradas.

Sin embargo, dejó claro que no se ve trabajando en ámbitos como la ópera o el ballet, disciplinas que, según insinuó, a veces se promueven bajo el argumento de “mantenerlas vivas” aunque su relevancia para el público sea discutida.

Timothée Chalamet Critica el Ballet y la Ópera; Así le Respondió Alondra de la Parra

Las palabras del actor generaron una ola de reacciones. Desde Londres, la Royal Opera House respondió con un mensaje en redes sociales en el que defendía el poder del espectáculo en vivo y recordó que cada noche miles de personas acuden a disfrutar de sus funciones. El teatro incluso extendió una invitación abierta para que el actor asista a una de sus presentaciones.

Aprovechar para reivindicar artes escénicas

La polémica también alcanzó a otros artistas. La actriz Jamie Lee Curtis cuestionó públicamente por qué algunos creadores desacreditan el trabajo de otros colegas dentro del mismo mundo artístico. Varias compañías aprovecharon el momento para reivindicar el vigor de las artes escénicas. El Royal Ballet and Opera aseguró que el ballet continúa atrayendo a grandes audiencias y recordó que más de 200 mil personas han asistido recientemente a sus funciones.

Por su parte, la Ópera de París reaccionó con ironía en redes sociales: compartió el video de las declaraciones de Chalamet acompañado por una imagen de la ópera Nixon in China, de John Adams, en la que aparece una escena con una partida de ping-pong, en referencia al personaje que interpreta el actor en su película.

Las respuestas continuaron desde otros escenarios europeos. El Teatro Real afirmó que el interés del público por la ópera sigue siendo fuerte, mientras que el Teatro alla Scala respondió que “a alguien sí le importa”, invitando al actor a visitarlos para comprobarlo. En la misma línea, la Ópera Estatal de Viena lanzó una invitación directa a Chalamet para que conozca su escenario.

Timothée Chalamet, Listo para Protagonizar ‘Marty Supreme’

La controversia también dio pie a respuestas humorísticas. La Seattle Opera anunció un descuento del 14 % en entradas para la ópera Carmen usando un código promocional con el nombre del actor.

En redes sociales, la actriz española Karla Sofía Gascón se sumó al tema con un montaje humorístico en el que simulaba una llamada con Chalamet sobre la posibilidad de desfilar por la alfombra roja de los Óscar. Gascón fue protagonista de la polémica previa a la gala del año pasado, cuando antiguos mensajes en redes sociales afectaron su candidatura por la película Emilia Pérez.

A diferencia de aquel caso, es poco probable que la controversia actual tenga impacto en la carrera de Chalamet hacia el premio. Las votaciones de la Academia ya se cerraron el 5 de marzo, varios días antes de que estallara el debate público.

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