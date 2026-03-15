Hoy son Los Premios Oscar 2026: ¿Qué Mexicanos Pueden Ganar? Lista de Nominados y Categorías

La ceremonia de los Premios Óscar 2026, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, reúne nuevamente a talento mexicano entre los nominados. Directores, productores y especialistas técnicos del país compiten en varias categorías clave, reflejando la fuerte presencia de México en la industria cinematográfica internacional.

A lo largo de los últimos años, el cine mexicano ha ganado notoriedad en Hollywood gracias a figuras como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, conocidos como “los tres amigos”. En 2026, nuevas y consolidadas figuras del país vuelven a competir por la codiciada estatuilla.

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Mexicanos nominados al Oscar 2026

1. Guillermo del Toro

El aclamado director mexicano vuelve a los Oscar con su adaptación de Frankenstein, una reinterpretación del clásico literario que compite en dos categorías importantes:

• Mejor Película

• Mejor Guion Adaptado

Del Toro ya es ganador del Oscar por The Shape of Water, por lo que su nueva nominación reafirma su influencia en el cine fantástico contemporáneo.

2. Cruz Contreras

El creador mexicano compite en la categoría de Mejor Película Animada por K Pop Demon Hunters, una producción que mezcla acción, música y animación inspirada en la cultura pop coreana.

3. Ivel Hernández

La artista de efectos visuales fue nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales por su trabajo en Avatar: Fuego y Ceniza, una de las producciones más ambiciosas del año en cuanto a tecnología cinematográfica.

4. José Antonio García

El especialista en diseño sonoro está nominado a Mejor Sonido por la película Una batalla tras otra, destacada por su compleja mezcla de sonido y ambientación.

5. Nidia Santiago

La productora mexicana compite por el premio a Mejor Película como parte del equipo de Little Amélie or the Character of Rain, una producción internacional que ha sido reconocida en varios festivales.

Las nominaciones de este año confirman la creciente influencia de México en la industria cinematográfica global. Desde dirección y producción hasta áreas técnicas como efectos visuales y sonido, el talento mexicano continúa participando en algunos de los proyectos más importantes del cine contemporáneo.

Con varias categorías en juego, la ceremonia de esta noche podría sumar nuevas estatuillas a la ya destacada historia de México en los Oscar.

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