Adele Interrumpe Concierto para Defender a Comunidad LGBT Tras Comentario Ofensivo

La noche del pasado sábado, Adele ofreció nuevamente un concierto en Las Vegas, el cual fue sumamente aplaudido después de que mostrara un gesto de empatía con la comunidad LGBT, cuando uno de los asistentes realizara un comentario en su contra.

Frente a 4,296 personas que asistieron a su show 'Weekends with Adele' en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, Nevada, la cantante escuchó a uno de los asistentes decir "proud sucks", en referencia a que el orgullo LGBT apesta, lo que la llevó a responder de inmediato.

La intérprete de 'Hello', sin pensarlo y en medio de una canción, detuvo su presentación para responder:

La respuesta del público, que coreaba sus canciones, fue de euforia, mostrando su apoyo a Adele y a la comunidad LGBT.

Además, la cantante explicó, cerca de las lágrimas, que la comunidad LGBT ha sido como su 'alma gemela':

En redes sociales, las posturas se contrapusieron y se formó un debate, mientras algunos apoyan completamente a la cantante, otros señalan que lo que el fan realmente dijo fue "work sucks" (el trabajo apesta); sin embargo, a pesar de que la respuesta de Adele quedó grabada, no es claro lo que el fan haya dicho.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV