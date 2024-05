Lenny Kravitz revela que lleva 9 años de celibato

Aunque puede ser considerado como un sex symbol por muchos, la realidad de Lenny Kravitz es completamente diferente, pues el rockero recientemente reveló que cumplió 9 años de celibato.

El portal TMZ reveló que el cantante decidió poner fin a las "aventuras casuales" hasta que encuentre a la mujer adecuada, en una decisión inspirada en su padre, el productor de noticieros Sy Kravitz, tras engañar a su esposa y madre del famoso, Roxie Roker.

El intérprete de Are you gonna go my way aceptó que tras separarse de Lisa Bonet, en 1991, se convirtió en un auténtico "Don Juan", aunque no se sentía cómodo con ese estilo de vida, por lo que le tomó años asumir su responsabilidad y deshacerse de esa etiqueta.

Video: Lenny Kravitz Habla en Exclusiva por Lanzamiento de su Nuevo Disco ‘Blue Electric Light’

Tras ese episodio en el que adquirió la fama de "mujeriego", decidió seguir los pasos de su padre, y gracias a su disciplina, cumplió 9 años de celibato, algo que atribuye a su espiritualidad.

Es algo espiritual. Me he vuelto muy firme en mis costumbres, en la forma en la que vivo.

Noticia relacionada: Exclusiva N+: Lenny Kravitz Revela que Recibe Mensajes Espirituales Para Componer

Tras su divorcio de Lisa Bonet, Kravitz se convirtió en uno de los galanes más cotizados de Hollywood, pues se sabe que sostuvo un romance con Vanessa Paradis, e incluso estuvo comprometido con la modelo Adriana Lima y Nicole Kidman, pero al final, no se concretó nada.

A sus 60 años de edad, la vida personal de Lenny Kravitz se ha convertido en un secreto. Recientemente, el rockero fue vinculado con la modelo mexicana Ana Paula Valle, de 27 años de edad, pues se les ha visto juntos en algunas ocasiones, aunque ninguno de los dos ha confirmado que se encuentren en una relación.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL