Exclusiva N+: Lenny Kravitz Revela que Recibe Mensajes Espirituales Para Componer

En entrevista exclusiva con Televisa Espectáculos, el famoso cantante Lenny Kravitz habló sobre el lanzamiento de su nuevo material Blue Electric Light, que contiene temas inéditos con significado profundo.

El músico estadounidense dijo que ha aprendido mucho a través de los años, que está en paz consigo mismo e incluso consideró que no puede decir que alguna vez se sintió mejor en la vida, como se siente ahora.

Lenny Kravitz también confesó que él no solo escribe canciones, sino que canaliza o recibe mensajes espirituales de diferentes planos dimensionales.

No me siento a escribir mi música, no es nada consciente, nunca sé lo que voy a hacer, siempre digo que soy una antena y recibo; y en el momento que reciba es lo que recibo y tengo que lidiar con eso, pero amo trabajar de esa manera, amo no ser parte de eso, lo que significa que no soy parte de lo que me llega, cuando pasa tengo que trabajar con ello.