¿Ruptura en la Dinastía? Álex Fernández se Deslinda del Homenaje a Vicente Fernández

¿Ahora qué pasó con la dinastía Fernández? En medio de la conversación generada por el lanzamiento de Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1, el nuevo álbum homenaje a Vicente Fernández, donde participan Ángela Aguilar y Christian Nodal, Álex Fernández sorprendió al aclarar públicamente que no tuvo ninguna participación en el proyecto que rinde tributo a su abuelo.

La aclaración llegó después de que usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarlo por algunas de las colaboraciones incluidas en el disco, especialmente la presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal, nombres que han generado debate entre algunos seguidores del regional mexicano.

A través de un mensaje en sus redes, el hijo de Alejandro Fernández dejó clara su postura y aseguró que no estuvo involucrado en la producción, selección artística o colaboraciones del material.

“Yo no tengo nada que ver”, fue la frase con la que el cantante buscó frenar las especulaciones y deslindarse del proyecto que, según diversos reportes, fue supervisado por otros integrantes de la familia.

¿Hay un distanciamiento entre Álex y Alejandro Fernández?

La declaración de Álex dio pie a nuevas especulaciones sobre un posible distanciamiento dentro de la familia, especialmente luego de reportes recientes que apuntaban a cierta separación entre él y su padre, Alejandro Fernández. Aunque ninguno ha confirmado problemas personales o familiares, la ausencia de Álex en un homenaje dedicado a su abuelo levantó preguntas entre seguidores de la famosa dinastía.

Hasta ahora, no existe una postura oficial que confirme una ruptura familiar; sin embargo, la situación ha alimentado teorías en redes sobre tensiones internas relacionadas con decisiones musicales y colaboraciones artísticas.

El homenaje a Vicente Fernández que terminó en polémica

El álbum Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1 fue lanzado el 14 de mayo de 2026 y reúne nuevas versiones de canciones de Vicente Fernández junto a distintos artistas invitados. El proyecto nació como una celebración al legado del cantante, considerado uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

La controversia comenzó cuando algunos seguidores cuestionaron ciertas colaboraciones y la ausencia de integrantes directos de la familia, incluyendo a Álex Fernández, quien además ha mantenido una relación cercana con la figura de su abuelo desde el inicio de su carrera artística.

Aunque por el momento Álex solo señaló que no está involucrado en este proyecto en específico, en una familia como los Fernández, cualquier movimiento termina generando preguntas: ¿se trata solo de una aclaración o de una ruptura?

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