Alfredo Olivas se Despide de Escenarios Hoy; ¿Por Qué se Habla de su Retiro?

Alfredo Olivas confirmó su alejamiento de los escenarios por un tiempo. Esta noticia surgió tras el final de su gira V1VO. El cantante comunicó los motivos de su decisión mediante un video en sus redes sociales, el cual eliminó después.

En la Ciudad de México, este sábado 20 de diciembre, tiene lugar en la Plaza de Toros México, su último concierto del año, el cual es parte de su gira V1VO.

A pesar de la pausa que habría anunciado, el calendario del cantante incluye dos compromisos más para enero de 2026: el viernes 9 en Arandas, Jalisco, y el sábado 10 en León, Guanajuato. Estos conciertos representan el cierre de su etapa en vivo por ahora.

¿Por qué se habla del retiro de Alfredo Olivas?

La razón de esta pausa es el desgaste emocional y profesional por sus años de actividad en la música. Olivas busca un espacio para la reflexión sobre su vida y su carrera.

El cantante expresó que requiere un tiempo para replantear temas de su ámbito y de su persona. El músico puntualizó que esta decisión no equivale a un retiro de la música, sino a un receso sin fecha de retorno.

“A partir de ahí tomamos un receso, no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde, pero vamos a replantear muchas cosas del ámbito, de la vida. Lo necesitamos, mi gente”, dice Olivas en el video, que eliminó.

¿Quién es Alfredo Olivas?

Alfredo Olivas, originario de Ciudad Obregón, Sonora, inició su labor en la música a los 9 años con su primer corrido. A los 16 años publicó su disco solista El Patroncito. El músico ha compuesto más de 1000 temas a lo largo de su trayectoria.

Entre sus obras están canciones como El Paciente y En Definitiva. Sus temas ocupan lugares en las listas de Billboard y en el gusto de la audiencia de México.

El disco más reciente de Alfredo Olivas es "V1V0", lanzado a finales de febrero de 2025, un álbum que da nombre a su gira actual, el cual celebra su vida y fortaleza tras el atentado que sufrió años atrás. El álbum contiene 12 temas, incluyendo sencillos como "Puede" y un dueto con Carlos Rivera,

¿Cómo fue el atentado contra Alfredo Olivas en 2015?

El 28 de febrero de 2015 en la madrugada, Olivas estaba cantando en una discoteca ubicada en Parral, Chihuahua, cuando fue atacado a balazos.

La agresión que fue captada en video en el cual se ve a Alfredo Olivas sobre el escenario con su acordeón en las manos, cuando escuchan varias detonaciones. En las escenas se ve al cantante caer al suelo, herido.

Además del cantante, otros asistentes al concierto también fueron alcanzados por las balas y uno de ellos perdió la vida. Las autoridades lograron capturar a los responsables.

Según Arturo Sandoval Figón, en ese entonces vocero de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el móvil del atentado fue porque el cantante en pleno concierto estaba "cortejando a la dama", lo que provocó el enojo de los hombres.

Olivas fue llevado a un hospital donde se recuperó.

