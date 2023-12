Lanzan Libro para Niños Basado en Película de Terror ‘Alien’

Alien, una de las películas de ciencia ficción y terror más famosas de todos los tiempo, tendrá una peculiar adaptación a libro infantil. En 2024, Disney lanzará un libro basado en la franquicia para que los niños aprendan el abecedario.

Adaptan Alien a libro infantil

Estrenada en 1979, Alien contaba la historia de la nave Nostromo, donde la teniente Ellen Ripley (intepretada por Sigourney Weaver) enfrenta una amenaza extraterrestre que viaja a bordo como polizón. La película de Ridley Scott fundó una exitosa saga que actualmente consta de seis entregas.

Ahora Disney, actual dueña de los derechos de Alien, tras la adquisición de Fox, ha decidido lanzar un libro infantil que enseña el abecedario. Llamado A is for Alien (A es por Alien, en español), el libro utilizará el imaginario de las películas de clasificación C para enseñar a los pequeños a deletrear, en compañía de Ripley y su gato Jonesy.

Portada del libro A es por Alien. Foto: Disney | Amazon

Aprende el abecedario con cine de terror

El libro ya se encuentra disponible en preventa en sitios como Amazon y se espera que salga oficialmente a la venta el próximo 9 de julio del 2024. En la contraportada de A es por Alien se lee lo siguiente:

Sigue a Ripley y al resto de la tripulación de Nostromo en una aventura espacial que presenta el alfabeto de la A a la Z. Con divertidas ilustraciones, esta alegre reinvención de la icónica película Alien hará las delicias de los fanáticos jóvenes y mayores

Ripley y su gato Jonesy en Alien. Foto: Imdb | Disney

Cabe señalar que no es el primer producto infantil basado en estas películas de terror y ciencia ficción.

En 2018, la editorial británica Titan Books lanzó un libro ilustrado llamado Jonesy: Nine Lives on the Nostromo (Jonesy: nueve vidas en el Nostromo). Ilustrado por el célebre autor Rory Lucey este libro ofrece un acercamiento a Alien “desde el punto de vista del gato”.

