¿Harry Styles y Taylor Swift Asesinaron a Alguien? Teoría Enloquece a Fans

¿Cabría la posibilidad de que Taylor Swift y Harry Styles hayan estado involucrados en un terrible accidente? Según algunos fanáticos suyos, los cantantes presuntamente mataron a alguien a bordo de una motonieve durante unas vacaciones en 2012 y desde entonces han lanzado mensajes ocultos al respecto en sus canciones. Te contamos más sobre esta teoría de la conspiración.

La breve relación entre Harry Styles y Taylor Swift

Los artistas habrían tenido una relación hace más de una década. El romance habría surgido en el otoño del 2012, cuando One Direction estaba en su punto más alto y la cantante había lanzado Red. Por aquel entonces, Harry Styles declaró a la revista Seventeen:

Taylor es una chica realmente encantadora. Honestamente, no podría ser una persona más dulce.

Presuntamente, la relación habría terminado a principios del 2013 debido a una infidelidad de Harry Styles. Aunque nunca se ha confirmado, los paparazzis han señalado a dos exparejas del británico como posibles involucradas en el rompimiento: Cara Delevingne y Emma Ostilly.

Taylor Swift y Harry Styles en 2012. Foto: X @ThePopsLit

Actualmente, Taylor Swift tendría una relación cordial con Styles. Sin embargo, sus seguidores han especulado que le dedicó varias canciones del álbum 1989. El gran giro en estas elucubraciones es que ahora estos temas incluirían, también, un accidente mortal.

La teoría de la conspiración sobre Harry Styles y Taylor Swift

Ahora la cuenta de X (antes Twitter) @ThePopsLit ha retomado una teoría de la conspiración que han elaborado por años los y las seguidoras de Taylor Swift. Según estos fanáticos, la cantante y Harry Styles habrían matado alguien durante un accidente en la nieve.

La primera pista sería el viaje que la pareja realizó a Utah a finales del 2012. Los cantantes fueron fotografiados varias veces en la nieve, en el que sería recordado como el mejor momento de su relación.

Taylor Swift y Harry Styles en Utah. Foto: X @ThePopsLit

Una vez que rompieron y que salió a la venta el disco 1989, Taylor Swift comentó ante la prensa que tuvo un severo accidente junto a un exnovio donde “vio pasar su vida ante sus ojos”. Según dijo, su pareja terminó en el hospital con 20 puntos de sutura.

Esto recordó a las fanáticas de Taylor Swift que Harry Styles fue visto con una venda en la barbilla. El británico incluso habría intentado ocultar esta herida de la prensa.

Taylor Swift sobre el accidente que tuvo. Foto: X @ThePopsLit

Aparentemente, Harry Styles habría sido un pésimo conductor, como quedó reflejado en la canción “Style”, donde Taylor Swift canta: Midnight / You come and pick me up, no headlights (Medianoche, / vienes a recogerme sin faros).

En “Out of the Woods” habría otra referencia al supuesto accidente en motonieve: Remember when you hit the brakes too soon? / Twenty stitches in the hospital room (¿Recuerdas cuando pisaste muy pronto el freno? / Fueron 20 puntos en el hospital).

Harry Styles con una presunta herida en la barbilla. Foto: X @ThePopsLit

Supuestamente, todos estos mensajes dejados a lo largo de este álbum serían referencia a un accidente ocurrido en Utah. Según la cuenta @ThePopsLit, el choque habría terminado con la muerte de una tercera persona.

La pregunta obvia ante semejante revelación sería, ¿por qué no se ha dado a conocer esta historia antes? Al respecto, las fanáticas de Taylor Swift señalan que habría un pacto entre los dos cantantes y como prueba retoman una declaración que dio la intérprete de “Blank Space”:

¿Sabes que he descubierto que funciona aún mejor que un NDA [acuerdo de confiancilidad]? Mirar a alguien a los ojos y decir: 'Por favor, no le cuentes a nadie sobre esto'.

Si bien no hay ninguna prueba física sobre esta teoría de la conspiración, no pocos seguidores de la cantante estadounidense se han deleitado imaginando esta truculenta historia que termina con un pacto entre Taylor Swift y su exnovio inglés.

