Una mujer admitió en TikTok que no sabía que las velas se consumían y que “no son eternas”. Su peculiar confesión ha provocado múltiples burlas en redes sociales.

Noticia relacionada: ¿Cómo Hacer el Trend '4 Árboles de Navidad' en TikTok, con Nombre? Paso a Paso

A través de TikTok, una mujer llamada Eugenia compartió la anécdota que vivió tras haber comprado unas velas para su casa. Según contó, las prendió y pasadas unas horas notó que se habían consumido.

Me da oso, pero con el paso de los días digo ‘qué onda, antes había mil vela y ahora hay muy poca’.

Dudosa, la mujer marcó a su mamá y le preguntó si esto era normal:

Así, Eugenia se enteró que las velas se consumen cuando se prenden, pues la cera es el combustible que les permite estar encendidas largas horas.

Aunque el video ganó tracción lentamente en redes sociales, tras varias semanas se volvió en un fenómeno viral. Decenas de personas le preguntaron si de verdad no sabía que las velas se consumen. En un video respondió:

Pues no, yo no sabía que las velas se evaporaban, no sabía nada de la combustión.