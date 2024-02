Anel Noreña, Viuda de José José, Manda un Mensaje a su Hija Marysol Sosa

Anel Noreña habló con los medios y explicó qué ha pasado con la herencia de José José. Además, la viuda del cantante envió un mensaje a su hija, Marysol Sosa, de quien está distanciada.

Durante una conversación con la prensa, Anel Noreña habló sobre las críticas que ha recibido por supuestamente malgastar la herencia que le dejó José José. Al respecto, bromeó que “ella siempre ha sido buena para gastar”.

Anteriormente, Anel Noreña admitió que había comprado una casa con la herencia recibida, aunque su hijo, José Joel, señaló que los trámites para recibir las regalías de José José son muy dilatados y no es tanto dinero como el público podría creer.

La viuda de José José también envió un mensaje a su hija, la cantante Marysol Sosa, de quien está distanciada desde hace varios años.

El pasado 17 de febrero se conmemoró el natalicio de José José. Mientras que Anel Noreña y José Joel celebraron al Príncipe de la Canción con un homenaje en la colonia Clavería, Marysol Sosa organizó un concierto donde cantó algunos temas célebres de su padre.

Ante la prensa, Sosa dijo que le entristecía que su madre no le permitiera usar el nombre de “hija de José José”.

En mí causa otras cosas [no poder nombrarse ‘hija de José José’], pues cómo me quitas el título que ya tengo para siempre. No estaría mal si me lo autorizaran [usar el nombre de su papá], pero hoy a nivel legal está en lo que está la situación.