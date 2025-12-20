Tras Divorcio con Otto Padrón; ¿Angélica Vale Todavía Usa su Anillo de Casada?

Angélica Vale está en el ojo del huracán de nueva cuenta. Esto porque en una reciente sesión de fotos llevaba un accesorio que quizá ya no debería figurar entre sus planes para ponerse.

Y es que en noviembre, Angélica Vale confirmó que está separada de Otto Padrón y que la demanda de divorcio ya está en trámite. Sin embargo, en unas recientes fotografías la actriz sorprendió al aparecer con unos anillos que todo indica que son de boda.

Incluso, los anillos de boda los porta en la mano izquierda, algo que usualmente es tradición pues el dedo en donde se lleva (el anular) es conocido por ser en donde se ubica la "vena amoris" (le llaman así porque es una vena que conecta directamente al corazón).

El uso de las argollas también llama la atención porque Angélica ya no las usa en su programa de radio, "La Vale Show", ni tampoco las llevaba puestas en el reality show, Juego de Voces que se transmitió entre marzo y mayo de este 2025, tampoco los portaba, época, en la que ella misma confirmó que se acababa de separar.

Aún así, se desconoce si los anillos que portó en la sesión fotográfica son de matrimonio, así como la fecha en que se tomaron las fotos.

El divorcio de Angélica Vale

Fue el 10 de noviembre pasado cuando Angélica Vale confirmó públicamente que su matrimonio con el ejecutivo de medios Otto Padrón llegó a su fin.

El anuncio tomó aún más relevancia luego de que lo confirmara entre lágrimas y de que se enteró por sorpresa de la demanda de divorcio que Padrón presentó durante una cena familiar días antes de su cumpleaños.

En el video confirmó que llevaba varios meses separada, pero no sabía que el trámite legal ya estaba en proceso.

"No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos y haría lo que fuera por mis hijos, perdón que llore pero es un momento difícil para mí. Nunca pensé que me fuera a pasar, él me dice que no sabía que sus abogados iban a meter una semana antes de mi cumpleaños los papeles, eso ya no importa", dijo la Vale.

Recordemos que Angélica Vale y Otto Padrón contrajeron matrimonio hace 14 años (febrero de 2011) y son padres de dos hijos, ­Angélica y ­Daniel Nicolás Masiel

