¿Antonio Banderas Está en Bancarrota? Esto Dijo el Actor sobre Rumores

Los rumores sobre una supuesta crisis financiera de Antonio Banderas acapararon los titulares durante los últimos días.

Las versiones apuntaban a que el actor estaría atravesando problemas económicos derivados de pérdidas millonarias relacionadas con su proyecto teatral en Málaga. Sin embargo, el propio artista ya rompió el silencio y respondió de forma contundente.

Todo comenzó luego de que medios españoles reportaran que el Teatro del Soho CaixaBank, fundado por Banderas, habría registrado déficits económicos millonarios, alimentando especulaciones sobre una presunta "ruina" financiera del actor.

Pero lejos de guardar silencio, el protagonista de La máscara del Zorro utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir los señalamientos.

“No estoy arruinado”: la respuesta de Antonio Banderas

En un comunicado compartido públicamente, Banderas negó de forma categórica que se encuentre en bancarrota y expresó su molestia por tener que responder nuevamente a estas versiones.

El actor afirmó que la supuesta ruina no existe:

“No estoy arruinado, estoy a tope”.

Además, aseguró sentirse feliz y satisfecho con su presente profesional y personal.

¿Por qué surgieron los rumores?

Las especulaciones surgieron a raíz de reportes sobre las finanzas del Teatro del Soho, uno de los proyectos más personales de Antonio Banderas. El recinto, inaugurado como una apuesta cultural en Málaga, sí habría registrado pérdidas superiores a los dos millones de euros en algunos ejercicios financieros.

Sin embargo, el actor explicó que el objetivo nunca fue convertirlo en un negocio altamente rentable.

Según detalló, el proyecto opera bajo un modelo privado sin fines de lucro, priorizando la producción artística y la generación de empleo por encima de las ganancias económicas.

Antonio Banderas dice que seguirá apostando por el teatro

Lejos de pensar en cerrar el proyecto o retirarse, Banderas señaló que continuará impulsando grandes producciones y manteniendo vivo el espacio cultural.

Incluso destacó que el teatro logró reunir cerca de 200 mil espectadores recientemente, una cifra que considera una prueba del impacto del proyecto.

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