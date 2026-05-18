Así Reaccionó BTS a la 'Fría' Respuesta del ARMY en sus Shows en Estados Unidos

El esperado regreso de BTS a los escenarios internacionales sigue generando conversación, pero esta vez no fue solo por sus coreografías o el furor del ARMY. Durante sus recientes conciertos en Estados Unidos, varios integrantes del grupo reaccionaron a lo que percibieron como una respuesta más “fría” y menos energética del público.

Tras una serie de presentaciones exitosas en México, la agrupación llegó al Estadio Stanford como parte de su gira Arirang World Tour. Sin embargo, algunos miembros notaron una diferencia importante en la intensidad de los fans.

BTS cuestionó la energía del público en Estados Unidos

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, hizo un comentario directo al público al notar que muchos asistentes parecían más enfocados en grabar el concierto que en participar activamente.

Nam-joon señaló que muchos estaban “solo con sus teléfonos”, lo que desató reacciones inmediatas entre los asistentes y en redes sociales.

Por otro lado, Kim Tae-hyung también intervino para pedir una reacción más intensa del ARMY. Durante el concierto lanzó un mensaje en inglés donde cuestionó si esa era toda la energía que podían mostrar.

El momento fue interpretado por muchos fans como una especie de “regaño” cariñoso.

Del éxito en México al debate en redes

La situación llamó aún más la atención porque ocurrió poco después de la visita del grupo a México, donde videos en redes mostraron estadios llenos de cánticos, gritos y una participación constante del público. Incluso comenzaron a circular memes comparando la intensidad del público latinoamericano con la reacción del público estadounidense.

Aunque algunos usuarios consideraron los comentarios de BTS una crítica directa, otros señalaron que los integrantes suelen interactuar de manera espontánea con sus fans y constantemente buscan elevar la energía durante sus conciertos.

El regreso de BTS sigue rompiendo récords

Más allá de la polémica, el regreso del grupo ha sido uno de los eventos musicales más importantes del año. Su gira mundial marca el retorno de los siete integrantes tras su pausa por el servicio militar.

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