Cancelan Reality en Grecia tras Grave Accidente: Un Participante Perdió la Pierna

Un reality show sobre desafíos y resistencia dio un giro desafortunado. La versión griega del popular reality Survivor se vio obligada a pausar su emisión tras un fuerte accidente que le costó a uno de los concursantes la pérdida parcial de una de sus extremidades inferiores.

El afectado es Stavros Floros, un ciudadano griego de 21 años que formaba parte del elenco.

El accidente ocurrió en las playas de República Dominicana, lugar donde se filma el proyecto. Los informes iniciales indican que el lamentable hecho no ocurrió durante el desarrollo de una prueba, sino en un momento de descanso entre las grabaciones.

¿Qué pasó con el participante de Survivor Greece?

De acuerdo con los comunicados oficiales, Floros aprovechaba el tiempo libre para hacer pesca submarina en las inmediaciones de Isla Saona cuando fue embestido por un navío turístico. Todo apunta a que el joven realizaba la actividad sin la respectiva boya de advertencia en un área de constante flujo marítimo, lo que provocó que fuera alcanzado por la hélice de la lancha.

El impacto le ocasionó heridas de gravedad en ambas extremidades: sufrió la amputación parcial de la pierna izquierda por debajo de la zona de la rodilla, y además sufrió una fractura en su tobillo derecho.

Los servicios de rescate y el personal del programa actuaron con rapidez para evacuarlo de emergencia hacia un centro médico, donde continúa internado. Los reportes médicos más actuales indican que, aunque su diagnóstico es delicado, se encuentra fuera de riesgo vital y su condición es estable.

Suspenden el reality tras el accidente

A raíz del incidente, la señal SKAI TV, cadena responsable de la difusión de Survivor Greece, tomó la decisión de congelar las transmisiones del show de forma indefinida en lo que se investigan a fondo los hechos.

Por su parte, la firma productora AcunMedya puntualizó que el percance tuvo lugar completamente al margen de las actividades y dinámicas del juego, manifestando además su total disposición para colaborar con los peritajes de las autoridades locales.

Asimismo, la empresa de televisión se comprometió públicamente a cubrir la totalidad de los gastos médicos, intervenciones y la posterior rehabilitación que requerirá el joven deportista.

El caso abrió un debate sobre la seguridad en realities extremos

A pesar de que Survivor Greece es uno de los programas líderes en audiencia en su región, este acontecimiento despertó cuestionamientos sobre los protocolos de protección y los peligros reales a los que se exponen los concursantes en formatos de este estilo.

Mientras la policía y los organismos correspondientes terminan de esclarecer las responsabilidades del siniestro, el rodaje sigue completamente paralizado y el destino de esta edición se mantiene en el aire.

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