Asesinan al Actor Johnny Wactor al Intentar Detener Robo de su Auto en Los Ángeles

El actor Johnny Wactor, quien interpretó a Brando Corbin en más de 150 episodios de la serie General Hospital, murió herido de bala la madrugada del sábado al intentar evitar un robo a su auto en Los Ángeles.

La madre de Wactor confirmó al medio especializado TMZ que el artista, de 37 años, fue asesinado cuando trató de detener el robo del convertidor catalítico de su automóvil en el centro de la ciudad.

Al parecer, Wactor enfrentó a los tres hombres que estaban realizando el robo cuando uno de ellos le disparó. Los sospechosos huyeron del lugar.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), los agentes acudieron al centro de la ciudad tras el reporte de un hombre herido.

El actor fue trasladado a un hospital donde murió horas después por las heridas provocadas por los disparos. La policía no ha reportado a ningún sospechoso detenido.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB